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98-річний експрезидент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 03:09
98-річний експрезидент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Джиммі Картер. Фото GETTY IMAGES

39-й президент США Джиммі Картер відмовився від лікування у медичних закладах та переїхав до домашнього хоспісу в місті Плейнс у штаті Джорджія.

Джерело: інформаційне агентство Associated Press, яке посилається на заяву Центру Картера

Деталі: Повідомляється, що після низки коротких госпіталізацій Картер "вирішив провести час, що залишився, вдома зі своєю сім'єю і отримати хоспісну допомогу замість додаткового медичного втручання".

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У заяві сказано, що 39-й президент має повну підтримку своєї медичної команди і сім'ї, яка "просить про конфіденційність в цей час і вдячна за турботу, виявлену його численними шанувальниками".

Довідково: Джиммі Картер був маловідомим губернатором штату Джорджія, коли розпочав боротьбу за президентське крісло напередодні виборів 1976 року. Він здобув перемогу над тодішнім президентом Джеральдом Р. Фордом.

Картер був президентом США у 1977–1981 роках. Одним із його досягнень зовнішньої політики вважаються Кемп-Девідські угоди. Це програма мирного врегулювання на Близькому Сході, підписана Картером, президентом Єгипту Анваром Садатом та прем'єр-міністром Ізраїлю Менахемом Бегіним 17 вересня 1978 року.

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Теми: СШАмедицинапрезидент
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