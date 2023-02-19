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98-летний экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 04:09
Джимми Картер. Фото GETTY IMAGES

39-й президент США Джимми Картер отказался от лечения в медицинских учреждениях и переехал в домашний хоспис в городе Плейнс в штате Джорджия.

Источник: информационное агентство Associated Press, которое ссылается на заявление Центра Картера

Детали: Сообщается, что после ряда коротких госпитализаций Картер "решил провести оставшееся время дома со своей семьей и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства".

В заявлении сказано, что 39-й президент имеет полную поддержку своей медицинской команды и семьи, которая "просит о конфиденциальности в это время и благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками".

Справка: Джимми Картер был малоизвестным губернатором штата Джорджия, когда начал борьбу за президентское кресло накануне выборов 1976 года. Он одержал победу над тогдашним президентом Джеральдом Р. Фордом.

Картер был президентом США в 1977-1981 годах. Одним из его достижений внешней политики считаются Кэмп-Дэвидские соглашения. Это программа мирного урегулирования на Ближнем Востоке, подписанная Картером, президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегиным 17 сентября 1978 года.

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Темы: СШАмедицинапрезидент
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