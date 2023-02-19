Окупанти втратили ще понад пів тисячі вояк та 7 танків
Неділя, 19 лютого 2023, 08:28
За добу російські загарбники втратили на війні 590 вояк та 12 броньованих машин.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3310 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од,
- артилерійських систем – 2327 (+1) од,
- РСЗВ – 469 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0),
- крилаті ракети ‒ 873 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 224 (+1).
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ