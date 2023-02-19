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Окупанти втратили ще понад пів тисячі вояк та 7 танків

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 07:28
Окупанти втратили ще понад пів тисячі вояк та 7 танків
фото генштабу

За добу російські загарбники втратили на війні 590 вояк та 12 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3310 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2327 (+1) од,
  • РСЗВ – 469 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 224 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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