Оккупанты потеряли еще более полутысячи вояк и 7 танков
Воскресенье, 19 февраля 2023, 08:28
За сутки российские захватчики потеряли на войне 590 вояк и 12 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 142860 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3310 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 2327 (+1) ед,
- РСЗО - 469 (+0) ед,
- средства ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0),
- крылатые ракеты - 873 (+2),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
- специальная техника - 224 (+1).
Данные уточняются.
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