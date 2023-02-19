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Оккупанты потеряли еще более полутысячи вояк и 7 танков

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 07:28
Оккупанты потеряли еще более полутысячи вояк и 7 танков
фото генштаба

За сутки российские захватчики потеряли на войне 590 вояк и 12 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 142860 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3310 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 2327 (+1) ед,
  • РСЗО - 469 (+0) ед,
  • средства ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0),
  • крылатые ракеты - 873 (+2),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
  • специальная техника - 224 (+1).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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