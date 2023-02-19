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Топ-генерал НАТО в Європі підтримує надання Україні F-16 та ATACMS – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 08:40

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримує надання Україні найбільш сучасної західної зброї включно з винищувачами F-16 та ракет великого радіусу дії для наближення її перемоги у війні з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каволі сказав під час закритого брифінгу для американських законодавців у п’ятницю, про зміст якого виданню Politico розповіли п’ятеро присутніх.

На закритому брифінгу за участю понад 10 членів Палати представників і Сенату США Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні з Росією. Він відповів: "Так".

Питання про F-16 було частиною більш широкої дискусії про війну в Україні й те, що їй потрібно для успішного переходу в контрнаступ і зупинки наступальних дій Росії на сотнях кілометрів лінії фронту.

Американський генерал сказав, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Йдеться про сучасні літаки, безпілотники і ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів, такі як ATACMS.

Один зі співрозмовників Politico наводить слова Каволі про те, що ця зброя потрібна Києву для "посилення бою в глибині (фронту)". За словами іншого конгресмена США, командувач силами НАТО в Європі вважає, що це дозволить Україні "просунутися далі" до позицій РФ на українському кордоні.

Як зауважує Politico, слова Каволі йдуть далі, ніж попередні публічні коментарі посадовців, які заявляли, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але вважають, що більш нагальною потребою є протиповітряна оборона.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці січня заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.

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Теми: НАТОвійназброя
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