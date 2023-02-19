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Топ-генерал НАТО в Європі підтримує надання Україні F-16 та ATACMS – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 07:40

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримує надання Україні найбільш сучасної західної зброї включно з винищувачами F-16 та ракет великого радіусу дії для наближення її перемоги у війні з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каволі сказав під час закритого брифінгу для американських законодавців у п’ятницю, про зміст якого виданню Politico розповіли п’ятеро присутніх.

На закритому брифінгу за участю понад 10 членів Палати представників і Сенату США Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні з Росією. Він відповів: "Так".

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Питання про F-16 було частиною більш широкої дискусії про війну в Україні й те, що їй потрібно для успішного переходу в контрнаступ і зупинки наступальних дій Росії на сотнях кілометрів лінії фронту.

Американський генерал сказав, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Йдеться про сучасні літаки, безпілотники і ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів, такі як ATACMS.

Один зі співрозмовників Politico наводить слова Каволі про те, що ця зброя потрібна Києву для "посилення бою в глибині (фронту)". За словами іншого конгресмена США, командувач силами НАТО в Європі вважає, що це дозволить Україні "просунутися далі" до позицій РФ на українському кордоні.

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Як зауважує Politico, слова Каволі йдуть далі, ніж попередні публічні коментарі посадовців, які заявляли, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але вважають, що більш нагальною потребою є протиповітряна оборона.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці січня заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.

Теми: НАТОвійназброя
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