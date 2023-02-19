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Топ-генерал НАТО в Европе поддерживает предоставление Украине F-16 и ATACMS - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 07:40

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает предоставление Украине наиболее современного западного оружия, включая истребители F-16 и ракет большого радиуса действия для приближения ее победы в войне с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каволи сказал во время закрытого брифинга для американских законодателей в пятницу, о содержании которого изданию Politico рассказали пятеро присутствующих.

На закрытом брифинге с участием более 10 членов Палаты представителей и Сената США Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне с Россией. Он ответил: "Да".

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Вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о войне в Украине и то, что ей нужно для успешного перехода в контрнаступление и остановки наступательных действий России на сотнях километров линии фронта.

Американский генерал сказал, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение, которое возможно передать. Речь идет о современных самолетах, беспилотниках и ракетах с дальностью полета более 100 километров, таких как ATACMS.

Один из собеседников Politico приводит слова Каволи о том, что это оружие нужно Киеву для "усиления боя в глубине (фронта)". По словам другого конгрессмена США, командующий силами НАТО в Европе считает, что это позволит Украине "продвинуться дальше" к позициям РФ на украинской границе.

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Как отмечает Politico, слова Каволи идут дальше, чем предыдущие публичные комментарии чиновников, которые заявляли, что не исключают отправку истребителей в будущем, но считают, что более насущной потребностью является противовоздушная оборона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце января заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже оказывают Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Темы: НАТОвойнаоружие
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