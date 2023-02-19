Ранок почався з півгодинної повітряної тривоги у південних та східних областях
Неділя, 19 лютого 2023, 08:51
У деяких областях вранці 19 лютого пролунала повітряна тривога, яка тривала понад 30 хвилин.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Згідно з мапою, тривога оголошена у східних та південних областях.
Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій, а також традиційно у Криму та в Луганській областях.
Телеграм-канали, які відслідковують пуски ракет, пишуть про ймовірність запуску російських ракет з флоту.
Наразі не відомі причини повітряної тривоги.
Оновлено: Після 9 ранку тривоги почали скасовувати.
ВІДЕО ДНЯ