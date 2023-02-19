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Ранок почався з півгодинної повітряної тривоги у південних та східних областях

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 08:51
скрІншот

У деяких областях вранці 19 лютого пролунала повітряна тривога, яка тривала понад 30 хвилин.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Згідно з мапою, тривога оголошена у східних та південних областях.

Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій, а також традиційно у Криму та в Луганській областях.

Телеграм-канали, які відслідковують пуски ракет, пишуть про ймовірність запуску російських ракет з флоту.

Наразі не відомі причини повітряної тривоги.

Оновлено: Після 9 ранку тривоги почали скасовувати.

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Теми: повітряна тривогавійна
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