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Утро началось с получасовой воздушной тревоги в южных и восточных областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 08:51
скриншот

В некоторых областях утром 19 февраля прозвучала воздушная тревога, которая длилась 30 минут.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Согласно карте, тревога объявлена в восточных и южных областях.

В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой, а также традиционно в Крыму и в Луганской областях.

Телеграм-каналы, которые отслеживают пуски ракет, пишут о вероятности запуска российских ракет с флота.

Пока не известны причины воздушной тревоги.

Обновлено: После 9 утра тревоги начали отменять.

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Темы: воздушная тревогавойна
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