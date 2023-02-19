Утро началось с получасовой воздушной тревоги в южных и восточных областях
Воскресенье, 19 февраля 2023, 07:51
В некоторых областях утром 19 февраля прозвучала воздушная тревога, которая длилась 30 минут.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Согласно карте, тревога объявлена в восточных и южных областях.
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В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой, а также традиционно в Крыму и в Луганской областях.
Телеграм-каналы, которые отслеживают пуски ракет, пишут о вероятности запуска российских ракет с флота.
Пока не известны причины воздушной тревоги.
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Обновлено: После 9 утра тревоги начали отменять.