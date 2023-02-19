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Росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, є руйнування – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 08:17
Росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, є руйнування – ОВА
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Російські окупанти вранці 19 лютого вдарили ракетами по Дружківці Донецької області, є руйнування, але про постраждалих інформації немає, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: За даними ОВА, внаслідок ранкового ракетного удару росіяни пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто.

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Інформація щодо постраждалих не надходила.

Пряма мова Кириленка: "Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ".

 

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Теми: Донецька область
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