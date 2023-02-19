Росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, є руйнування – ОВА
Неділя, 19 лютого 2023, 09:17
Російські окупанти вранці 19 лютого вдарили ракетами по Дружківці Донецької області, є руйнування, але про постраждалих інформації немає, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
Джерело: Кириленко у Telegram
Деталі: За даними ОВА, внаслідок ранкового ракетного удару росіяни пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Пряма мова Кириленка: "Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ".