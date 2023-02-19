Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, є руйнування – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 09:17
усі фото ова

Російські окупанти вранці 19 лютого вдарили ракетами по Дружківці Донецької області, є руйнування, але про постраждалих інформації немає, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: За даними ОВА, внаслідок ранкового ракетного удару росіяни пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Пряма мова Кириленка: "Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ".

 

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Донецька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков

Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard

Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info

фотоЗійшов з рейок потяг "Київ-Варшава"

Близько 30 країн закликали МОК відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади

відеоУ Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха

Усі новини...
Донецька область
Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський
Ворог змінив тактику нічних дій під Вугледаром – Сили оборони
Вів підривну діяльність: настоятель "Казанської" парафії УПЦ МП проведе 7 років за ґратами
Останні новини
09:24
Британська розвідка: жертви серед цивільних часто є наслідком застосування РФ невибіркової зброї
09:12
Центр Москви перекриють на 2 дні через виступи Путіна
09:03
В Іспанії йдуть у відставку чиновники через замовлені потяги, які не поміщаються в тунелях
08:50
Глава МЗС Китаю заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю"
08:45
Захисники за добу знищили більше 760 окупантів та 10 танків – Генштаб
08:39
Російські пранкери подзвонили Меркель, видаючи себе за Порошенка
08:15
Росіяни вбили 3 жителів Донеччини за добу, 2 з них у Бахмуті – ОВА
07:32
ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання "незалежності" окупованих територій України
07:08
У Горлівці окупанти звільнятимуть бюджетників, які не отримають паспорти РФ – штаб
06:32
Сили оборони відбили ворожі атаки у трьох областях – зведення
Усі новини...