Россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, есть разрушения - ОГА

Российские оккупанты утром 19 февраля ударили ракетами по Дружковке Донецкой области, есть разрушения, но о пострадавших информации нет, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Детали: По данным ОВА, в результате утреннего ракетного удара россияне повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные авто.

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Информация о пострадавших не поступала.

Прямая речь Кириленко: "Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно подвергается ракетным ударам со стороны российских террористических войск".