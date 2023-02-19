Россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, есть разрушения - ОГА
Воскресенье, 19 февраля 2023, 08:17
Российские оккупанты утром 19 февраля ударили ракетами по Дружковке Донецкой области, есть разрушения, но о пострадавших информации нет, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.
Источник: Кириленко в Telegram
Детали: По данным ОВА, в результате утреннего ракетного удара россияне повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные авто.
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Информация о пострадавших не поступала.
Прямая речь Кириленко: "Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно подвергается ракетным ударам со стороны российских террористических войск".
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