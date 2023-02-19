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Орбан: Угорщина буде й далі торгувати з Росією, а Європа сповзає у "війну двох слов’янських країн"

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 10:50

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу виголосив щорічне годинне звернення до співгромадян, половина якого була присвячена повномасштабній війні Росії проти України й тому, чому Будапешт незгодний із санкціями й військовою допомогою Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан підкреслив, що 2023 рік буде, на його думку, найнебезпечнішим з часів падіння комунізму через загрозу війни та інфляції. Він додав, що для Угорщини єдиний шлях гарантувати мирне життя – "триматися подалі від російсько-української війни".

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"Ми є частиною західного світу, членами НАТО і Європейського Союзу, і всі там на боці війни, або, принаймні, роблять вигляд, що це так, окрім нас", – сказав Орбан, додавши, що в Україні йде війна "не армії добра і зла, а війська двох слов'янських країн, які ведуть війну, обмежену в часі і поки що просторі".

"Це їхня війна, а не наша", – сказав угорський прем’єр, додавши, що Угорщина визнає право України на самооборону, але було б неправильно ставити інтереси України вище інтересів Угорщини.

Орбан додав, що гуманітарна допомога Україні не означає розриву зв’язків Угорщини з Росією. "Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і ми радимо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів", – сказав він.

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Окремо у своєму виступі прем’єр Угорщини зупинився на реакції Заходу на війну в Україні. Він вважає, що "Європа прямує до війни, балансує на тонкій межі й фактично вже перебуває у стані непрямої війни з Росією", а в НАТО нібито скоро будуть обговорювати введення в Україну "так званих миротворчих військ".

Угорський прем’єр вважає, що повномасштабна війна в Україні сталась тому, що це допустив Захід. Як приклад він навів російсько-грузинську війну 2008 року, яка була "локалізована" після окупації 20% території Грузії, та події 2014 року, коли Франція та Німеччина "зробили вибір на користь переговорів, а не війни".

За словами Орбана, те, що сталося, є ще одним аргументом проти "брюссельської наддержави" й на користь сильних національних держав: мовляв, коли рішення ухвалювали країни-члени ЄС, був досягнутий мир, а "імперський центр" розпочав війну.

Окремо прем’єр-міністр Угорщини все ж визнав, що, незважаючи на розбіжності в поглядах, розуміє позицію "наших польських і балтійських друзів" щодо війни в Україні. "Але інші?" – запитав він.

Зазначимо, що минулого місяця Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті заявив, що мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", а Україна, як Афганістан, тепер є "нічийною землею". Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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Теми: ОрбанПутінвійнапропаганда
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