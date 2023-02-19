Орбан: Венгрия будет и дальше торговать с Россией, а Европа сползает в "войну двух славянских стран"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу произнес ежегодное часовое обращение к согражданам, половина которого была посвящена полномасштабной войне России против Украины и тому, почему Будапешт не согласен с санкциями и военной помощью Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан подчеркнул, что 2023 год будет, по его мнению, самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он добавил, что для Венгрии единственный путь гарантировать мирную жизнь - "держаться подальше от российско-украинской войны".

"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", - сказал Орбан, добавив, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, которые ведут войну, ограниченную во времени и пока пространстве".

"Это их война, а не наша", - сказал венгерский премьер, добавив, что Венгрия признает право Украины на самооборону, но было бы неправильно ставить интересы Украины выше интересов Венгрии.

Орбан добавил, что гуманитарная помощь Украине не означает разрыва связей Венгрии с Россией. "Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал он.

Отдельно в своем выступлении премьер Венгрии остановился на реакции Запада на войну в Украине. Он считает, что "Европа идет к войне, балансирует на тонкой грани и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией", а в НАТО якобы скоро будут обсуждать введение в Украину "так называемых миротворческих войск".

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Венгерский премьер считает, что полномасштабная война в Украине произошла потому, что это допустил Запад. В качестве примера он привел российско-грузинскую войну 2008 года, которая была "локализована" после оккупации 20% территории Грузии, и события 2014 года, когда Франция и Германия "сделали выбор в пользу переговоров, а не войны".

По словам Орбана, то, что произошло, является еще одним аргументом против "брюссельской сверхдержавы" и в пользу сильных национальных государств: мол, когда решение принимали страны-члены ЕС, был достигнут мир, а "имперский центр" начал войну.

Отдельно премьер-министр Венгрии все же признал, что, несмотря на расхождения во взглядах, понимает позицию "наших польских и балтийских друзей" относительно войны в Украине. "Но другие?" - спросил он.

Отметим, что в прошлом месяце Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", а Украина, как Афганистан, теперь является "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

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