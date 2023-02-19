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У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 11:17
У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада
скріншот

В окупованому Бердянську палає база відпочинку "Райський куточок", де був шпиталь російських вояк, повідомляє міськрада.

Джерело: міськрада з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Як пише міська рада, у соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок") велика пожежа.

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За попередньою інформацією відомства, саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь".

Теми: БердянськокупаціявибухРосія
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