У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада

В окупованому Бердянську палає база відпочинку "Райський куточок", де був шпиталь російських вояк, повідомляє міськрада.

Джерело: міськрада з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Як пише міська рада, у соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок") велика пожежа.

За попередньою інформацією відомства, саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь".