У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада
Неділя, 19 лютого 2023, 12:17
В окупованому Бердянську палає база відпочинку "Райський куточок", де був шпиталь російських вояк, повідомляє міськрада.
Джерело: міськрада з посиланням на місцевих жителів
Деталі: Як пише міська рада, у соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок") велика пожежа.
За попередньою інформацією відомства, саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь".
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