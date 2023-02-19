В Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет

В оккупированном Бердянске пылает база отдыха "Райский уголок", где был госпиталь российских вояк, сообщает горсовет.

Источник: горсовет со ссылкой на местных жителей

Детали: Как пишет городской совет, в социальных сетях бердянцы сообщают, что на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок") большой пожар.

По предварительной информации ведомства, именно в этом заведении, которое до войны принадлежало председателю РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь".