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В Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 11:17
В Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет
скриншот

В оккупированном Бердянске пылает база отдыха "Райский уголок", где был госпиталь российских вояк, сообщает горсовет.

Источник: горсовет со ссылкой на местных жителей

Детали: Как пишет городской совет, в социальных сетях бердянцы сообщают, что на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок") большой пожар.

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По предварительной информации ведомства, именно в этом заведении, которое до войны принадлежало председателю РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь".

Темы: БердянскоккупациявзрывРосcия
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