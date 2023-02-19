Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого, в межах якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило італійське видання Il Fatto Quotidiano.

Перед візитом в Україну, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві й проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким – одним із найближчих союзників італійської прем’єрки в групі європейських консерваторів.

У Києві, за даними ЗМІ, Мелоні зустрінеться із Зеленським, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як ідеться в матеріалі Il Fatto Quotidiano, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

Раніше сама Мелоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. За словами італійської прем'єрки, її візит мав би відбутися до кінця зими.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії підтвердила "тверду" підтримку України з боку її уряду після того, як експрем'єр Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського.