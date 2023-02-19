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Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 11:53
Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ
ДЖОРДЖІЯ МЕЛОНІ, GETTY IMAGES

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого, в межах якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило італійське видання Il Fatto Quotidiano.

Перед візитом в Україну, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві й проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким – одним із найближчих союзників італійської прем’єрки в групі європейських консерваторів.

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У Києві, за даними ЗМІ, Мелоні зустрінеться із Зеленським, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як ідеться в матеріалі Il Fatto Quotidiano, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

Раніше сама Мелоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. За словами італійської прем'єрки, її візит мав би відбутися до кінця зими.

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Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії підтвердила "тверду" підтримку України з боку її уряду після того, як експрем'єр Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського.

Теми: ІталіязброяКиїв
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