Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони осуществит давно запланированный визит в Украину во вторник, 21 февраля, в рамках которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Перед визитом в Украину, как ожидается, Мелони остановится в Варшаве и проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким - одним из ближайших союзников итальянского премьера в группе европейских консерваторов.

В Киеве, по данным СМИ, Мелони встретится с Зеленским, чтобы засвидетельствовать поддержку Италией Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Содержание пакета помощи не раскрывается, но, как говорится в материале Il Fatto Quotidiano, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве; также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.

Ранее сама Мелони подтвердила свое намерение совершить визит в Киев и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим. По словам итальянского премьера, ее визит должен был бы состояться до конца зимы.

Напомним, премьер-министр Италии подтвердила "твердую" поддержку Украины со стороны ее правительства после того, как экс-премьер Сильвио Берлускони выступил с критическими заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.