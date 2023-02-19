Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вранці вбили родину на Херсонщині, ще 4 поранених – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 13:10
deepstatemap

У недільний ранок 19 лютого російська армія масованим артилерійським вогнем вкрила село Бургунка Бериславського району, внаслідок чого загинула родина дорослих, ще двоє дітей поранені, повідомляють в Херсонській ОВА.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина – троє дорослих та двоє дітей.

Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала".

Деталі: Уточнюється, що у цьому ж селі через російський обстріл поранення отримали ще четверо людей – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ВАКС вирішив примусово притягти депутата Шахова до суду

фотоПрем'єрка Італії прибула до Києва, відвідає Бучу та Ірпінь

Путін: Це вони розв'язали війну, а ми використали силу, щоб її зупинити

Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков

Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard

Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстрілюють лікарні й школи на окупованій Херсонщині – Генштаб
РФ зазнає втрат на Херсонщині: звезли десятки тіл і поранених у "шпиталь" – Генштаб
3 людини загинули від обстрілів і 7 людей поранені на Херсонщині 
Останні новини
13:08
Путін доручив підготуватись до ядерних випробувань: каже, що США створюють нову зброю
13:02
Перебуває в «таёжном тупике»: У Зеленського прокоментували послання Путіна
12:54
Путін майже 2 години читав своє послання, але не оголосив ні війну, ні мобілізацію
12:53
Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння – Путін
12:47
Путін запевнив, що росіянам не шкода олігархів
12:42
Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року
12:24
Гетманцев розповів про свій вплив на податкову
12:23
Помер співзасновник українського гурту "Мертвий Півень" Футорський
12:16
ВАКС вирішив примусово притягти депутата Шахова до суду
12:15
В Україні випустили лімітовану партію знаменитої солі, щоб купити дрони для ГУР
Усі новини...