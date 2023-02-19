Росіяни вранці вбили родину на Херсонщині, ще 4 поранених – ОВА
Неділя, 19 лютого 2023, 13:10
У недільний ранок 19 лютого російська армія масованим артилерійським вогнем вкрила село Бургунка Бериславського району, внаслідок чого загинула родина дорослих, ще двоє дітей поранені, повідомляють в Херсонській ОВА.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина – троє дорослих та двоє дітей.
Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала".
Деталі: Уточнюється, що у цьому ж селі через російський обстріл поранення отримали ще четверо людей – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.
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