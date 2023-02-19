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Россияне утром убили семью на Херсонщине, еще 4 раненых - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 13:10
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В воскресное утро 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем покрыла село Бургунка Бериславского района, в результате чего погибла семья взрослых, еще двое детей ранены, сообщают в Херсонской ОГА.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находились семья - трое взрослых и двое детей.

Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал".

Детали: Уточняется, что в этом же селе из-за российского обстрела ранения получили еще четыре человека - бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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