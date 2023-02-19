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Перші французькі AMX-10 RC будуть в Україні за тиждень – міністр оборони

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 14:19
Перші французькі AMX-10 RC будуть в Україні за тиждень – міністр оборони
КОЛІСНІ ТАНКИ AMX-10RC, ФОТО: ARMÉE FRANÇAISE

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прогнозує, що перші легкі колісні танки AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", таке він сказав в інтерв’ю Le Parisien.

"Навчання (українців на AMX-10 RC) наближається до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня", – зазначив французький міністр.

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Він відмовився говорити, про яку кількість техніки йдеться, "щоб не давати стратегічну інформацію Росії".

"Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня", – зазначив Лекорню.

Коментуючи можливість надання України танків Leclerc, очільник Міноборони Франції вказав на недоліки, пов’язані з обмеженим успіхом цієї техніки в експорті. "Тому його передача Україні не створить ефекту важеля впливу для масових поставок; тоді як коаліція країн, що передають танки Leopard, вже створена", – пояснив він.

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Нагадаємо, на початку січня президент Франції анонсував надання французьких колісних танків AMX-10 RC. За даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою. 

Теми: Франціязброя
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