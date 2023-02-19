Первые французские AMX-10 RC будут в Украине через неделю - министр обороны

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прогнозирует, что первые легкие колесные танки AMX-10 RC будут доставлены в Украину в конце следующей недели.

Как сообщает "Европейская правда", такое он сказал в интервью Le Parisien.

"Обучение (украинцев на AMX-10 RC) близится к завершению, и танки будут доставлены в конце следующей недели", - отметил французский министр.

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Он отказался говорить, о каком количестве техники идет речь, "чтобы не давать стратегическую информацию России".

"В общем, темпы подготовки ускоряются, как на нашей территории - со специализированной подготовкой на технике, которую мы поставляем, так и в Польше - с более общей подготовкой целых батальонов со скоростью 600 солдат в месяц, начиная с марта", - отметил Лекорню.

Комментируя возможность предоставления Украине танков Leclerc, глава Минобороны Франции указал на недостатки, связанные с ограниченным успехом этой техники в экспорте. "Поэтому его передача Украине не создаст эффекта рычага влияния для массовых поставок; тогда как коалиция стран, передающих танки Leopard, уже создана", - пояснил он.

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Напомним, в начале января президент Франции анонсировал передачу французских колесных танков AMX-10 RC. По данным СМИ, Париж должен был сначала передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

AMX-10 RC - это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она находится на вооружении французских сил с 1981 года. По состоянию на 2021 год во французской армии было более 240 таких машин; с 2021 года они постепенно заменяются на боевые разведывательные машины Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

Французскую ББМ часто называют "колесным танком", поскольку она способна бороться с бронетехникой.