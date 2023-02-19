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Очільник Міноборони Франції не виключає навчання українських пілотів

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 16:09

Французький міністр збройних сил Себастьєн Лекорню заявив, що в питанні навчання українських пілотів на західних винищувачах у Франції "нічого не виключено".

Як повідомляє "Європейська правда", таке він сказав в інтерв’ю Le Parisien.

Говорячи про можливе надання Україні західних винищувачів, Лекорню нагадав, що для Франції в цьому питанні "не існує жодних табу, і наші критерії аналізу добре відомі".

"Передання літаків порушує дуже складні логістичні та практичні питання. Запит України є складовою потреби захистити своє небо, як і системи протиповітряної оборони – де Франція є лідером – і є частиною тієї ж логіки: створити "захисну бульбашку" навколо поля бою або міст", – зазначив він.

Як відомо, на сьогодні лише Велика Британія оголосила, що почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Франція має винищувачі власного виробництва Rafale, для передання яких не потребуватиметься згоди іншої держави – як у випадку F-16, які виробляються у Сполучених Штатах.

Наприкінці січня французька влада підтвердила, що розгляне запит України на підготовку пілотів винищувачів.

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Теми: Франціяавіа
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