Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Минобороны Франции не исключает обучения украинских пилотов

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 16:09

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что в вопросе обучения украинских пилотов на западных истребителях во Франции "ничего не исключено".

Как сообщает "Европейская правда", такое он сказал в интервью Le Parisien.

Говоря о возможном предоставлении Украине западных истребителей, Лекорню напомнил, что для Франции в этом вопросе "не существует никаких табу, и наши критерии анализа хорошо известны".

"Передача самолетов поднимает очень сложные логистические и практические вопросы. Запрос Украины является составляющей потребности защитить свое небо, как и системы противовоздушной обороны - где Франция является лидером - и является частью той же логики: создать "защитный пузырь" вокруг поля боя или городов", - отметил он.

Как известно, на сегодня только Великобритания объявила, что начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца.

Франция имеет истребители собственного производства Rafale, для передачи которых не потребуется согласия другого государства - как в случае F-16, которые производятся в Соединенных Штатах.

В конце января французские власти подтвердили, что рассмотрят запрос Украины на подготовку пилотов истребителей.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Помощь наивысшего уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Францияавиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ

НАТО о решении РФ по ядерному договору: Архитектура контроля за вооружениями разрушена

фото, видео, обновленоРоссияне обстреливают Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях – Путин

ВАКС решил принудительно привести депутата Шахова на суду

Премьер Италии прибыла в Киев, посетит Бучу и Ирпень

Все новости...
Франция
Первые французские AMX-10 RC будут в Украине через неделю - министр обороны
Самоубийство мужчины вызвало панику в торговом центре Парижа
Макрон заявил, что позицией Франции никогда не будет раздавить Россию
Последние новости
15:54
Путин увидел "нацизм" в украинской бригаде "Эдельвейс", но такое же название было и в Росгвардии
15:54
Суд запретил Партию регионов
15:51
ФотоОбстрел Херсона: горсовет уточнил количество погибших и раненых
15:48
фотоЕвропейский телескоп показал самую легкую экзопланету во Вселенной
15:41
видеоДесантники показали, как отбили ночной штурм оккупантов под Марьинкой
15:40
Укрзализныця объявила о старте "Железной украинизации": детали
15:35
Украинский мультик "Ненужные вещи" признали лучшей анимационной картиной на фестивале в Праге
15:29
Кулеба кое-что знает о "мирном плане" Китая, но хочет увидеть его весь
15:23
Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ
15:11
Россия не давала никаких гарантий относительно поездки Байдена в Киев - Салливан
Все новости...