У Росії "промиватимуть мізки" пропагандою не лише школярам, а й їхнім батькам

Мінпросвіти РФ ухвалило рішення проводити ідеологічні заняття "Розмови про важливе" не тільки для школярів країни, а й для батьків.

Джерело: глава міністерства Сергій Кравцов у неділю на засіданні правління Асоціації розвитку педагогічної освіти, повідомляє державне російське агентство ТАСС; "Медуза"

Пряма мова: "Ми ухвалили рішення, щоб "Розмови про важливе" були і для батьків... Зараз ми обговорюємо формат, щоб це було дійсно цікаво, і батькам цікаво – така системна робота".

Деталі: Кравцов також заявив, що церемонію підняття державного прапора РФ поширять не тільки на школи, а й на педагогічні виші.

Як зазначає "Медуза", від початку вересня 2022 року навчальний тиждень у російських школах починається з виконання гімну і підняття державного прапора. Відразу після цього школярам проводять "Розмови про важливе". У межах цих позаурочних занять учням серед іншого розповідали про "спеціальну військову операцію", як у Росії називають війну цієї країни проти України.

16 лютого стало відомо, що передачу "Розмови про важливе", яка дублює однойменні заняття в російських школах, почали показувати на Першому каналі. У самому проєкті заявили, що програма "буде цікава як дітям, які цього дня з якоїсь причини залишилися вдома, так і їхнім батькам".