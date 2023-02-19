В России будут "промывать мозги" пропагандой не только школьникам, но и их родителям

Минпросвещения РФ приняло решение проводить идеологические занятия "Разговоры о важном" не только для школьников страны, но и для родителей.

Источник: глава министерства Сергей Кравцов в воскресенье на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования, сообщает государственное российское агентство ТАСС; "Медуза"

Прямая речь: "Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей… Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно – такая системная работа".

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Детали: Кравцов также заявил, что церемонию поднятия государственного флага РФ распространят не только на школы, но и на педагогические вузы.

Как отмечает "Медуза", с начала сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Сразу после этого школьникам проводят "Разговоры о важном". В рамках этих внеурочных занятий учащимся среди прочего рассказывали о "специальной военной операции", как в России называют войну этой страны против Украины.

16 февраля стало известно, что передачу "Разговоры о важном", дублирующую одноименные занятия в российских школах, начали показывать по Первому каналу. В самом проекте заявили, что программа "будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям".