Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России будут "промывать мозги" пропагандой не только школьникам, но и их родителям

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 16:40
иллюстративное фото pixabay

Минпросвещения РФ приняло решение проводить идеологические занятия "Разговоры о важном" не только для школьников страны, но и для родителей.

Источник: глава министерства Сергей Кравцов в воскресенье на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования, сообщает государственное российское агентство ТАСС; "Медуза"

Прямая речь: "Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей… Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно – такая системная работа".

Детали: Кравцов также заявил, что церемонию поднятия государственного флага РФ распространят не только на школы, но и на педагогические вузы.

Как отмечает "Медуза", с начала сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Сразу после этого школьникам проводят "Разговоры о важном". В рамках этих внеурочных занятий учащимся среди прочего рассказывали о "специальной военной операции", как в России называют войну этой страны против Украины.

16 февраля стало известно, что передачу "Разговоры о важном", дублирующую одноименные занятия в российских школах, начали показывать по Первому каналу. В самом проекте заявили, что программа "будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям".

Поддержите УП на Patreon

Темы: Росcиядетипропаганда
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ

НАТО о решении РФ по ядерному договору: Архитектура контроля за вооружениями разрушена

фото, видео, обновленоРоссияне обстреливают Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях – Путин

ВАКС решил принудительно привести депутата Шахова на суду

Премьер Италии прибыла в Киев, посетит Бучу и Ирпень

Все новости...
Росcия
Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"
Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян
В Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет
Последние новости
16:11
МОН призывает школы в Украине перейти на онлайн-обучение 22-24 февраля
15:54
Путин увидел "нацизм" в украинской бригаде "Эдельвейс", но такое же название было и в Росгвардии
15:54
Суд запретил Партию регионов
15:51
ФотоОбстрел Херсона: горсовет уточнил количество погибших и раненых
15:48
фотоЕвропейский телескоп показал самую легкую экзопланету во Вселенной
15:41
видеоДесантники показали, как отбили ночной штурм оккупантов под Марьинкой
15:40
Укрзализныця объявила о старте "Железной украинизации": детали
15:35
Украинский мультик "Ненужные вещи" признали лучшей анимационной картиной на фестивале в Праге
15:29
Кулеба кое-что знает о "мирном плане" Китая, но хочет увидеть его весь
15:23
Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ
Все новости...