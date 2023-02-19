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Росія намагається ядерним шантажем завадити візиту Байдена до Європи – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 17:52
колаж ГУР

Росія намагається шляхом ядерного шантажу завадити візиту президента США Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, та послабити міжнародну підтримку України.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: ГУР повідомляє, що в Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ "Моноліт".

Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

 Також на авіабазі "Тамбов" розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

Дослівно ГУР: "Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України".

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Теми: РосіяБайденрозвідкаядерна зброя
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