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Россия пытается ядерным шантажом помешать визиту Байдена в Европу – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 16:52
Россия пытается ядерным шантажом помешать визиту Байдена в Европу – ГУР
коллаж ГУР

Россия пытается путем ядерного шантажа помешать визиту президента США Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, и ослабить международную поддержку Украины.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: ГУР сообщает, что в России начинают масштабные учения стратегических ядерных сил. Уже подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

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В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления ВС РФ "Монолит".

В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению.

Также на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

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Дословно ГУР: "Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины".

Темы: РосcияБайденразведкаядерное оружие
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