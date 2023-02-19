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США мають докази того, що Китай може надати РФ летальну військову допомогу – Блінкен

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 17:06
США мають докази того, що Китай може надати РФ летальну військову допомогу – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільник американської дипломатії нагадав, що Китай тривалий час підтримував Росію – причому не лише політично й економічно, а й за рахунок надання нелетального обладнання.

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"І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України. І я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей із Сі Цзіньпіном", – підкреслив Блінкен.

Він також розкритикував позицію Пекіна щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну, сказавши, що КНР "намагається всидіти на двох стільцях".

"Публічно він (Китай) показує себе як країну, що прагне миру в Україні. Але непублічно, як я вже говорив, протягом останніх місяців відбувалось постачання нелетальної допомоги, що прямо сприяє військовим зусиллям Росії. Є також інформація, яка буде незабаром оприлюднена, згідно з якою Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги РФ", – додав держсекретар США.

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Блінкен водночас відмовився уточнювати, про яку саме допомогу йдеться, та додав, що "є різні види летальної допомоги, яку вони (Китай) принаймні обговорюють передати, зокрема зброю".

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.

Як відомо, співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

Теми: СШАКитайРосіязброя
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