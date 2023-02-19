Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США имеют доказательства того, что Китай может предоставить РФ летальную военную помощь - Блинкен

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 17:06
США имеют доказательства того, что Китай может предоставить РФ летальную военную помощь - Блинкен
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава американской дипломатии напомнил, что Китай долгое время поддерживал Россию - причем не только политически и экономически, но и за счет предоставления нелетального оборудования.

Реклама:

"И мы крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России в ее агрессии против Украины. И я четко заявил, что это приведет к серьезным последствиям, в частности в наших отношениях. Об этом говорил и президент Байден во время своих нескольких встреч с Си Цзиньпином", - подчеркнул Блинкен.

Он также раскритиковал позицию Пекина относительно полномасштабного российского вторжения в Украину, сказав, что КНР "пытается усидеть на двух стульях".

"Публично он (Китай) показывает себя как страну, стремящуюся к миру в Украине. Но непублично, как я уже говорил, в течение последних месяцев происходили поставки нелетальной помощи, что прямо способствует военным усилиям России. Есть также информация, которая будет вскоре обнародована, согласно которой Китай серьезно обдумывает поставки летальной помощи РФ", - добавил госсекретарь США.

ВИДЕО ДНЯ

Блинкен при этом отказался уточнять, о какой именно помощи идет речь, и добавил, что "есть разные виды летальной помощи, которую они (Китай) по крайней мере обсуждают передать, в том числе оружие".

Ранее сообщалось, что администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину из-за имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали нелетальное оборудование России для использования в Украине - в частности бронежилеты и каски.

Как известно, сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

Темы: СШАКитайРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Первые французские AMX-10 RC будут в Украине через неделю - министр обороны
Военный погиб на фронте в течение месяца после призыва. ТЦК проводит проверку
Россия пытается ядерным шантажом помешать визиту Байдена в Европу – ГУР
Силы обороны сбили вражеский самолет и три беспилотника – сводка Генштаба
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: