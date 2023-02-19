Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Харківщини: у неділю поранено 4 мешканців

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 18:43
наслідки обстрілу Харківщини 19 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю поранення дістали 4 цивільних осіб.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

 
наслідки обстрілу Харківщини 19 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Дослівно: "Сьогодні, біля 16:30, під обстрілом окупантів опинилися приватні житлові будинки села Липці Харківського району. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

 

Крім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лідер Китаю планує візит до Москви – ЗМІ

Кабмін затвердив нових заступників Резнікова

доповненоСуд заборонив Партію регіонів

Атаки "сотні літаків РФ" на Київ не буде – Повітряні сили ЗСУ

НАТО про рішення РФ щодо ядерної угоди: Архітектура контролю за озброєннями зруйнована

фото, відео, оновленоРосіяни обстрілюють Херсон: щонайменше 5 загиблих

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі
Росіяни завдали 2 авіаудари по Вовчанську на Харківщині: 6 постраждалих – ОВА
На Харківщині село Ватутіне спробують перейменувати в Залужне
Останні новини
18:13
Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та в регіонах, де ведуться бойові дії
18:00
фотоВідносини "міцні як скеля": росЗМІ радісно цитують китайського топдипломата в Москві
17:58
відеоЯкщо я мовчу - я в темі, або в "долі", або в темі і в "долі" – повне інтерв'ю з Гетманцевим
17:44
Лідер Китаю планує візит до Москви – ЗМІ
17:43
Рік великої війни: прокуратура розслідує загибель 72 мешканців Києва від ракет РФ
17:39
Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру
17:39
У ЄС поки не знайшли 300 млрд євро активів Центробанку РФ, які мають піти на користь України – ЗМІ
17:37
Мовний омбудсмен дав поради, як перейти на українську
17:27
Фонд держмайна готує до приватизації три промислових гіганти у Запоріжжі
17:17
Прикордонники відбили "м’ясну атаку" вагнерівців на Бахмут: проривались до ночі
Усі новини...