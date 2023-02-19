Обстріли Харківщини: у неділю поранено 4 мешканців

Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю поранення дістали 4 цивільних осіб.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

наслідки обстрілу Харківщини 19 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Дослівно: "Сьогодні, біля 16:30, під обстрілом окупантів опинилися приватні житлові будинки села Липці Харківського району. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі".