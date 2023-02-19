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Обстрелы Харьковщины: в воскресенье ранены 4 жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 18:43
последствия обстрела Харьковщины 19 февраля, фото из Telegram Синегубова

В результате обстрелов Харьковщины в воскресенье ранения получили 4 гражданских лица.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

 
последствия обстрела Харьковщины 19 февраля, фото из Telegram Синегубова

Дословно: "Сегодня, около 16:30, под обстрелом оккупантов оказались частные жилые дома села Липцы Харьковского района. Ранения получили 2 женщины 50 и 32 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

В Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Получила медицинскую помощь на месте.

В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

 

Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В пгт Двуречная Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, учреждение здравоохранения, частные гаражи и автомобили".

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Темы: Харьковская областьвойна
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