МЗС: Росія блокує ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міністерство закордонних справ у неділю звинуватило Росію в блокуванні ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться в опублікованій заяві МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство наголошує, що РФ продовжує активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, чим грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також "демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС".

"Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи", – підкреслюється в заяві зовнішньополітичного відомства.

У зв’язку з цим МЗС закликає міжнародну спільноту запровадити санкції проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих із нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

"Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ в сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ. Розраховуємо на активні дієві зусилля Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі задля протидії злочинам РФ", – додають у міністерстві.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

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Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема "Росатому", вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції.