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МИД: Россия блокирует ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 18:59
ЗАЭС, фото Getty Images

Министерство иностранных дел в воскресенье обвинило Россию в блокировании ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство отмечает, что РФ продолжает активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, чем грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также "демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют от России немедленно вывести военную технику и российский персонал с ЗАЭС".

"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В связи с этим МИД призывает международное сообщество ввести санкции против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

"Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий России в МАГАТЭ. Рассчитываем на активные действенные усилия Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для противодействия преступлениям РФ", - добавляют в министерстве.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование" в разных местах станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора России, в частности "Росатома", указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции.

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Темы: ЗАЭСРосcияМИДоккупация
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