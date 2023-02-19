У понеділок у Києві й двох областях не планують вимикати світло – ДТЕК
Неділя, 19 лютого 2023, 19:14
У понеділок, 20 лютого, в Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.
Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, тоді як на Одещині завтра проводяться заміри споживання".
Деталі: Водночас у ДТЕК додали, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.
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