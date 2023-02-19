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У понеділок у Києві й двох областях не планують вимикати світло – ДТЕК

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 19:14
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок, 20 лютого, в Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, тоді як на Одещині завтра проводяться заміри споживання".

Деталі: Водночас у ДТЕК додали, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

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Теми: ДТЕККиївелектроенергія
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