Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В понедельник в Киеве и двух областях не планируют отключать свет – ДТЭК

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 18:14
В понедельник в Киеве и двух областях не планируют отключать свет – ДТЭК
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 20 февраля, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

Реклама:

Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, тогда как в Одесской области завтра проводятся замеры потребления".

Детали: В то же время в ДТЭК добавили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Темы: ДТЭККиевэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
ДТЭК
Россияне обстреляли одну из ТЭС ДТЭК - она приостановила работу
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: