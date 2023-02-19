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В понедельник в Киеве и двух областях не планируют отключать свет – ДТЭК

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 19:14
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 20 февраля, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, тогда как в Одесской области завтра проводятся замеры потребления".

Детали: В то же время в ДТЭК добавили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

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Темы: ДТЭККиевэлектроэнергия
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