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Зеленський обговорив з Макроном "формулу миру" й співпрацю в обороні

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 18:38
Зеленський обговорив з Макроном формулу миру й співпрацю в обороні
Зеленський і Макрон, фото Getty Images

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон у неділю провели телефонну розмову за підсумками останніх дипломатичних заходів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у Twitter.

"Говорили про оборонну співпрацю та наближення миру. Підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема щодо реалізації нашої десятикрокової "формули миру", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

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Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялось, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримує поразку Росії у війні в Україні, водночас застерігаючи від прагнення "розгромити" Москву, що, за його словами, ніколи не буде позицією Парижа.

Теми: ЗеленськийМакрон
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