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Зеленский обсудил с Макроном "формулу мира" и сотрудничество в обороне

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 19:38
Зеленский и Макрон, фото Getty Images

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в воскресенье провели телефонный разговор по итогам последних дипломатических мероприятий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Twitter.

"Говорили об оборонном сотрудничестве и приближении мира. Подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия, в частности по реализации нашей десятишаговой "формулы мира", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план из 10 пунктов, охватывающий такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

Позже ему выразили поддержку, среди прочего, США, Европейский Союз и Турция, а украинская сторона говорила о намерении провести мероприятие, посвященное "формуле мира", к годовщине полномасштабного вторжения.

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Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддерживает поражение России в войне в Украине, одновременно предостерегая от стремления "разгромить" Москву, что, по его словам, никогда не будет позицией Парижа.

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Темы: ЗеленскийМакрон
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