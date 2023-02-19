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Зеленський ввів у дію санкції щодо 333 росіян і Московської біржі

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 19:58
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян Росії та Московської біржі.

Джерело: сайт президента

Деталі: У рішенні РНБО від 19 лютого зазначається, що пропозиції щодо застосування санкцій були внесені СБУ та Нацбанком.

В опублікованому переліку 333 фізичних особи, пов'язаних з банківським сектором РФ, і одна юридична – публічне акціонерне товариство "Московська біржа ММВБ-РТС".

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Теми: Зеленськийсанкції
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