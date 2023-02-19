Зеленский ввел в действие санкции в отношении 333 россиян и Московской биржи

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 333 граждан России и Московской биржи.

Источник: сайт президента

Детали: В решении СНБО от 19 февраля отмечается, что предложения по применению санкций были внесены СБУ и Нацбанком.

Реклама:

В опубликованном перечне 333 физических лица, связанных с банковским сектором РФ, и одно юридическое – публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС".