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Зеленский ввел в действие санкции в отношении 333 россиян и Московской биржи

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 19:58
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 333 граждан России и Московской биржи.

Источник: сайт президента

Детали: В решении СНБО от 19 февраля отмечается, что предложения по применению санкций были внесены СБУ и Нацбанком.

В опубликованном перечне 333 физических лица, связанных с банковским сектором РФ, и одно юридическое – публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС".

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Темы: Зеленскийсанкции
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