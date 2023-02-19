патрульний перешкоджає блогерці втрутитися в розмову з чоловіком, скріншот відео з Facebook Білошицького

Чоловіка інста-блогерки затримали за напад на патрульного, який зупинив його авто, сама блогерка звинувачує поліцейських.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, блогерка mari___my_ray в Instagram

Деталі: Білошицький повідомив, що патрульні зупинили водія за недотримання безпечної дистанції та інтервалу, невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху.

Він також здивувався, що пара їхала по місту зі швидкістю 160 км/год, підтискала й зганяла з дороги інших водіїв, а потім сама ж виклала це в мережу.

Дослівно Білошицький: "Що після зупинки? Хамство, тикання поліцейським, бикуваті запитання і погрози, що знімаємо. На неодноразові прохання поліцейських пред’явити посвідчення — нічого, аж поки не попросили вийти з авто. Тоді вийшов, надав документи і, можливо, подальший конфлікт було б вичерпано, Але! З машини вийшла інста-блогерка і, напевно, в пошуках хайпу, вирішила втрутитись в подію.

Поліцейський тильною стороною руки намагався відгородити її від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію, Але! Чоловік інста-блогерки, замість того, щоб самому їй зробити додаткове зауваження і сказати відійти, одразу здійснив напад на поліцейського і в подальшому чинив протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному в процесі".

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Більше деталей: Представник поліції також оприлюднив відео, на якому видно описувані події.

Сама ж блогерка опублікувала в Instagram фрагмент відео, де поліцейські затримують її чоловіка. Вона заявила, що її штовхнули, а чоловіка "почали заламувати", а потім "почали душити". Їй же потім, за її словами, викрутили руки й дали по голові.

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За словами Білошицького, порушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Ним займаються слідчі.