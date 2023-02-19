патрульный препятствует блогерше вмешаться в разговор с мужчиной, скриншот видео из Facebook Билошицкого

Мужа инста-блогерши задержали за нападение на патрульного, который остановил его авто, сама блогерша обвиняет полицейских.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook, блогерша mari___my_ray в Instagram

Детали: Билошицкий сообщил, что патрульные остановили водителя за несоблюдение безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения.

Он также удивился, что пара ехала по городу со скоростью 160 км/ч, поджимала и сгоняла с дороги других водителей, а потом сама же выложила это в сеть.

Дословно Белошицкий: "Что после остановки? Хамство, тыканье полицейским, быковатые вопросы и угрозы, что снимаем. На неоднократные просьбы полицейских предъявить удостоверение - ничего, пока не попросили выйти из авто. Тогда вышел, предоставил документы и, возможно, дальнейший конфликт был бы исчерпан, Но! Из машины вышла инста-блогер и, наверное, в поисках хайпа, решила вмешаться в происшествие.

Полицейский тыльной стороной руки пытался оградить ее от проезжей части и отдалить на безопасную дистанцию, но! Муж инста-блогера, вместо того, чтобы самому ей сделать дополнительное замечание и сказать отойти, сразу совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному в процессе".

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Больше деталей: Представитель полиции также обнародовал видео, на котором видно описываемые события.

Сама же блогерша опубликовала в Instagram фрагмент видео, где полицейские задерживают ее мужа. Она заявила, что ее толкнули, а мужа "начали заламывать", а затем "начали душить". Ей же потом, по ее словам, выкрутили руки и дали по голове.

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По словам Билошицкого, нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Им занимаются следователи.