Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужа инста-блогерши задержали за нападение на патрульного

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 20:55
патрульный препятствует блогерше вмешаться в разговор с мужчиной, скриншот видео из Facebook Билошицкого

Мужа инста-блогерши задержали за нападение на патрульного, который остановил его авто, сама блогерша обвиняет полицейских.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook, блогерша mari___my_ray в Instagram

Детали: Билошицкий сообщил, что патрульные остановили водителя за несоблюдение безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения.

Он также удивился, что пара ехала по городу со скоростью 160 км/ч, поджимала и сгоняла с дороги других водителей, а потом сама же выложила это в сеть.

Дословно Белошицкий: "Что после остановки? Хамство, тыканье полицейским, быковатые вопросы и угрозы, что снимаем. На неоднократные просьбы полицейских предъявить удостоверение - ничего, пока не попросили выйти из авто. Тогда вышел, предоставил документы и, возможно, дальнейший конфликт был бы исчерпан, Но! Из машины вышла инста-блогер и, наверное, в поисках хайпа, решила вмешаться в происшествие.

Полицейский тыльной стороной руки пытался оградить ее от проезжей части и отдалить на безопасную дистанцию, но! Муж инста-блогера, вместо того, чтобы самому ей сделать дополнительное замечание и сказать отойти, сразу совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному в процессе".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Представитель полиции также обнародовал видео, на котором видно описываемые события.

Сама же блогерша опубликовала в Instagram фрагмент видео, где полицейские задерживают ее мужа. Она заявила, что ее толкнули, а мужа "начали заламывать", а затем "начали душить". Ей же потом, по ее словам, выкрутили руки и дали по голове.

По словам Билошицкого, нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Им занимаются следователи.

Поддержите УП на Patreon

Темы: полицияинтернетавто
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Лидер Китая планирует визит в Москву – СМИ

Кабмин утвердил новых заместителей Резникова

дополненоСуд запретил Партию регионов

Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ

Все новости...
полиция
В Броварах мужчина с полным рюкзаком гранат ударил продавщицу и угрожал
Их разыскивает полиция: почему нужен конкурс на руководителя Нацполиции
С начала войны в Украине возбудили более 80 тысяч дел из-за мародерства – Клименко
Последние новости
20:38
Зеленский ответил Берлускони: хорошо, что в его двор не заехал танк Путина
20:35
Италия рассматривает передачу Украине других систем ПВО в дополнение к SAMP/T
20:32
Зеленский: На ядерные угрозы Путина уже никто не обращает внимания
20:32
Вопрос истребителей пока не обсуждается – премьер Италии в Киеве
20:21
МИД: нужны срочные меры из-за подрыва Россией договора с США о ядерном оружии
20:17
В Одесской области обесточены 24 населенных пункта: причина
20:16
Байден о Зеленском: Этот человек, сделанный из стали
20:08
Как правильно использовать ChatGPT: инструкция для новичков
20:07
Данилов об обращении президента РФ: Агония путинского фашистского режима
19:52
Россия обещает не наращивать ядерный арсенал после приостановки ключевого договора с США
Все новости...