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Обстріли Дніпропетровщини: двоє постраждалих, один у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 21:23
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 19 лютого, фото з Telegram Лукашука

Внаслідок чотирьох обстрілів Дніпропетровщини у неділю поранено двох мешканців.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "Два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Синельниківський – сьогодні потрапили під ворожий вогонь, протягом дня зафіксовано чотири обстріли мирних громад.

Маємо двох поранених".

Деталі: З важкої артилерії окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.

В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу постраждали 70-річний чоловік та 63-річна жінка. Обох ушпиталили з уламковими пораненнями. Наразі жінка вже вдома і лікуватиметься амбулаторно. Другий поранений – у важкому стані в лікарні.

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В одному з сіл громади через ворожу атаку сталася пожежа у житловому будинку, вогонь оперативно загасили. Внаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну пошкоджено. Знищено 2 автівки й мотоцикл. Окрім цього, понівечено 9 приватних житлових будинків.

В Мирівській громаді також є руйнування. Окупанти знищили господарську споруду і трактор. Обстрілом потрощено 4 житлові будинки, газогони, електромережі. Обійшлося без жертв.

Майже 360 абонентів залишились без світла, наразі електропостачання частково відновлено.

В Нікополі наслідки обстрілу уточнюються. Ніхто не постраждав.

У Синельниківському районі ворожа важка артилерія вдарила по Великомихайлівській громаді. Там пошкоджено лінію електропередач, люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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