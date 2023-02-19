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Обстрелы Днепропетровщины: двое пострадавших, один в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 21:23
последствия обстрела Днепропетровщины 19 февраля, фото из Telegram Лукашука

В результате четырех обстрелов Днепропетровщины в воскресенье ранены двое жителей.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Дословно: "Два района Днепропетровщины - Никопольский и Синельниковский - сегодня попали под вражеский огонь, в течение дня зафиксировано четыре обстрела мирных общин.

Есть двое раненых".

Детали: Из тяжелой артиллерии оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

В Марганецкой общине в результате обстрела пострадали 70-летний мужчина и 63-летняя женщина. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас женщина уже дома и будет лечиться амбулаторно. Второй раненый - в тяжелом состоянии в больнице.

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В одном из сел общины из-за вражеской атаки произошел пожар в жилом доме, огонь оперативно потушили. В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно повреждено. Уничтожено 2 автомобиля и мотоцикл. Кроме этого, повреждены 9 частных жилых домов.

В Мировской общине также есть разрушения. Оккупанты уничтожили хозяйственную постройку и трактор. Обстрелом разбиты 4 жилых дома, газопроводы, электросети. Обошлось без жертв.

Почти 360 абонентов остались без света, сейчас электроснабжение частично восстановлено.

В Никополе последствия обстрела уточняются. Никто не пострадал.

В Синельниковском районе вражеская тяжелая артиллерия ударила по Великомихайловской общине. Там повреждена линия электропередач, люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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