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Зеленський за підсумками Ставки: Вирівнюємо ситуацію й готуємо наші дії

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 20:39
Зеленський за підсумками Ставки: Вирівнюємо ситуацію й готуємо наші дії
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в розширеному форматі, де керівники напрямків доповідали йому про ситуацію на фронті.

Джерело: вечірнє звернення президента

Дослівно: "Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу...

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Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється.

Детально заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ "Хортиця" – була доповідь командувача генерала (Олександра) Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" – доповідав генерал (Юрій) Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України".

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Деталі: Зеленський також заслухав доповідь щодо ситуації на півдні. Зокрема, на Одеському напрямку ситуація без змін, "контролюємо всі можливі перспективи".

Щодо оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" і "конкретних результатів захисту" доповідав генерал Олександр Тарнавський.

Щодо Північного напрямку й Києва була доповідь генерала Сергія Наєва. "Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що міністр внутрішніх справ доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу".

"Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що такий формат роботи – як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною – буде підтримувати.

"Хочу, щоб наші люди знали й розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо. Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, в чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність і відчуття, що Україна рухається до своїх цілей", - наголосив президент.

Теми: Зеленськийвійна
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