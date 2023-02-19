Зеленский по итогам Ставки: Выравниваем ситуацию и готовим наши действия

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате, где руководители направлений докладывали ему о ситуации на фронте.

Источник: вечернее обращение президента

Дословно: "Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу...

Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент – на мобилизации, конкретной ситуации, том, как и что осуществляется.

Подробно заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждому самому горячему направлению. Бахмутское направление, ОСУВ "Хортица" - был доклад командующего генерала (Александра) Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил врага.

Угледарское направление, ОТГ "Донецк" - докладывал генерал (Юрий) Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины".

Детали: Зеленский также заслушал доклад о ситуации на юге. В частности, на Одесском направлении ситуация без изменений, "контролируем все возможные перспективы".

ВИДЕО ДНЯ

По оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" и "конкретным результатам защиты" докладывал генерал Александр Тарнавский.

По Северному направлению и Киеву был доклад генерала Сергея Наева. "Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что министр внутренних дел доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления".

"Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такой формат работы - как на Ставке, так и в информировании по управлению обороной - будет поддерживать.

"Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем. Конечно, военные вопросы, детали действий разведки - это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость и ощущение, что Украина движется к своим целям", - подчеркнул президент.