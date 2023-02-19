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Україна вперше здобула медаль у командних змаганнях на ЧС із лижної акробатики

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 22:10
Україна вперше здобула медаль у командних змаганнях на ЧС із лижної акробатики
виступ українців, скріншот відео

Збірна України з лижної акробатики на чемпіонаті світу в грузинському Бакуріані вперше в історії здобула медаль у команді на чемпіонаті світу в командних змаганнях.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Україна здобула бронзову медаль, на першому місці опинилися США, на другому – Китай.

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Чемпіонат світу з лижної акробатики розпочався одразу з боротьби за медалі: командних змагань. Шість країн мали виставити на старт трьох лижних акробатів (двох чоловіків та одну жінку), і серед списку учасниць була Україна.

Командні змагання на чемпіонаті світу проводяться з 2019 року, Україна ж дебютувала на них у 2021-му, посівши п'яте місце. У порівнянні зі складом на попередній ЧС відбулася одна зміна: замість Олександра Абраменка, який достроково закінчив сезон через травму, змагатися мав Олександр Окіпнюк. Крім нього, до команди увійшли Дмитро Котовський та Анастасія Новосад - призери сезону на етапах Кубка світу.

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Програма командних змагань чемпіонату світу з лижної акробатики складалася з двох фіналів, до "суперфіналу" проходили чотири найкращі команди. Враховуючи, що перед стартом зі змагань знялася команда Швейцарії, Україні потрібно було просто не посісти останнє місце за підсумками трьох стрибків.

Україна була у кроці від останнього місця. У другому та третьому стрибках Олександрові Окіпнюку та Дмитру Котовському не вдалося впоратися з приземленнями, за що судді їм знизили оцінки. Втім, до топ-4 учасників "суперфіналу" Україна пройшла, вибивши звідти Канаду.

У "суперфіналі" Україна вже боролася за медалі: після першого стрибка Анастасії Новосад йшла другою. І майже гарантувала собі нагороду перед заключною третьою спробою: Олександр Окіпнюк знову отримав зниження оцінки за приземлення, однак Україна все ще випереджала Казахстан.

У підсумку Україна втримала "бронзу", випередивши Казахстан. Чемпіонами світу стали лижні акробати з США, які набрали більше балів, ніж суперники з Китаю.

Теми: спорт
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