Украина впервые завоевала медаль в командных соревнованиях на ЧМ по лыжной акробатике

Сборная Украины по лыжной акробатике на чемпионате мира в грузинском Бакуриани впервые в истории завоевала медаль в команде на чемпионате мира в командных соревнованиях.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Украина завоевала бронзовую медаль, на первом месте оказались США, на втором – Китай.

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Чемпионат мира по лыжной акробатике начался сразу с борьбы за медали: командных соревнований. Шесть стран должны были выставить на старт трех лыжных акробатов (двух мужчин и одну женщину), и среди списка участниц была Украина.

Командные соревнования на чемпионате мира проводятся с 2019 года, Украина же дебютировала на них в 2021-м, заняв пятое место. По сравнению с составом на предыдущий ЧМ произошло одно изменение: вместо Александра Абраменко, который досрочно закончил сезон из-за травмы, соревноваться должен был Александр Окипнюк. Кроме него, в команду вошли Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад – призеры сезона на этапах Кубка мира.

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Программа командных соревнований чемпионата мира по лыжной акробатике состояла из двух финалов, в "суперфинал" проходили четыре лучшие команды. Учитывая, что перед стартом с соревнований снялась команда Швейцарии, Украине нужно было просто не занять последнее место по итогам трех прыжков.

Украина была в шаге от последнего места. Во втором и третьем прыжках Александру Окипнюку и Дмитрию Котовскому не удалось справиться с приземлениями, за что судьи им снизили оценки. Впрочем, в топ-4 участников "суперфинала" Украина прошла, выбив оттуда Канаду.

В "суперфинале" Украина уже боролась за медали: после первого прыжка Анастасии Новосад шла второй. И почти гарантировала себе награду перед заключительной третьей попыткой: Александр Окипнюк снова получил снижение оценки за приземление, однако Украина все еще опережала Казахстан.

В итоге Украина удержала "бронзу", опередив Казахстан. Чемпионами мира стали лыжные акробаты из США, которые набрали больше баллов, чем соперники из Китая.