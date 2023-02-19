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Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 22:54
Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до короткої війни й своєї перемоги і що росіянам ніколи не вдасться захопити Україну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, повідомляє Corriere della Sera, та в інтерв’ю телеканалу Rai

Пряма мова: "Росіяни ще не зрозуміли, що ми сьогодні сильніші, ніж були рік тому, і їм ніколи не вдасться захопити Україну, як вони сподівалися".

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"Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги. Чим швидше вона буде, тим менше у нас буде жертв. 2014 року конфлікт заморозився, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до раптового нападу в минулому році, ми не потрапимо в ту ж саму пастку знову. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки.

З іншого боку, ми побачили, що економічні санкції проти Москви – це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого міста Бахмута, Зеленський відповів, що Україні "важливо його захистити, але не будь-якою ціною і не для того, щоб усі загинули".

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"Ми будемо воювати, доки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і аж до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступний контрнаступ", - сказав Зеленський.

На питання, чи не боїться він, що якщо ця війна затягнеться, то підтримка союзників може в якийсь момент зникнути, президент відповів: "Ніхто не любить воювати наодинці. Але той, хто вважає, що в якийсь момент нас можуть покинути, означає, що він не зрозумів глибинної мотивації нашої битви. Ми не триста спартанців і не відчуваємо себе героями, ми знаємо, що за нами стоїть Європа і ті, хто розуміє небезпеку російської загрози".

Разом з тим, відповідаючи в інтерв’ю телеканалу Rai на питання, чи не боїться він нового російського наступу, Зеленський заявив, що українські війська зараз набагато сильніші за російські.

Пряма мова: "Безумовно, вони не можуть піти далі, вони вже не такі потужні, як були раніше. Зараз ми набагато сильніші за них.

Ми знаємо, що якщо ми програємо, то втратимо все: будинки, дітей, батьків, тому для нас не має значення, чи це буде старий, чи новий наступ. Після того, що сталося 24 лютого минулого року, компромісів більше не існує. Було порушено міжнародне право, порушено все людське, що може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, все йде не за їхніми планами".

Теми: Зеленськийвійна
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