Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к короткой войне и своей победе и что россиянам никогда не удастся захватить Украину.

Источник: Зеленский в интервью итальянским СМИ, сообщает Corriere della Sera, и в интервью телеканалу Rai

Прямая речь: "Россияне еще не поняли, что мы сегодня сильнее, чем были год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись".

"Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же самую ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома.

С другой стороны, мы увидели, что экономические санкции против Москвы – это большая помощь, они дают нам время и пространство для самоорганизации".

Детали: Отвечая на вопрос, стоит ли терять людей ради защиты небольшого города Бахмута, Зеленский ответил, что Украине "важно его защитить, но не любой ценой и не для того, чтобы все погибли".

"Мы будем воевать, пока это будет разумно. Россияне потом хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление", - сказал Зеленский.

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На вопрос, не боится ли он, что если эта война затянется, то поддержка союзников может в какой-то момент исчезнуть, президент ответил: "Никто не любит воевать в одиночку. Но тот, кто считает, что в какой-то момент нас могут покинуть, означает, что он не понял глубинной мотивации нашей битвы. Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, мы знаем, что за нами стоит Европа и те, кто понимает опасность российской угрозы".

Вместе с тем, отвечая в интервью телеканалу Rai на вопрос, опасается ли он нового российского наступления, Зеленский заявил, что украинские войска сейчас намного сильнее российских.

Прямая речь: "Безусловно, они не могут пойти дальше, они уже не такие мощные, как были раньше. Сейчас мы гораздо сильнее их.

Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей, поэтому для нас не имеет значения, будет ли это старое или новое наступление. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше не существует. Было нарушено международное право, нарушено все человеческое, что может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, все идет не по их планам".