Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 08:39
Фото ДСНС

Кількість жертв російського удару по житловому будинку у м. Краматорськ Донецької області зросла до трьох.

Джерело: ДСНС у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, Нацполіція у Telegram 

Дослівно ДСНС: "Станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: За даними поліції, попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди.

Голова ОВА повідомив, що за добу 1 лютого росіяни поранили 22 людини в Донецькій області: з них 3 – у Бахмуті, 2 – у Часовому Яру.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КраматорськвійнажертвиДонецька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

У Норвегії хочуть продовжити допити екскомандира "Вагнера"

Турецькі компанії продають РФ американську електроніку, яка потрібна армії ворога – WSJ

Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні

Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС

"Укази підготовлено": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Усі новини...
Краматорськ
Ракетний удар по Краматорську: 2 загиблих, 8 госпіталізовано
У Краматорську ракета РФ зруйнувала будинок, є загиблі й поранені
Росія знову завдала ракетного удару по Краматорську – ОВА
Останні новини
06:50
Ворог продовжує наступ на 4 напрямках, зазнає втрат – зведення
05:49
Друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою – Пентагон
04:55
Китай може планувати напад на Тайвань до 2027 року – ЗМІ
03:58
В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні
02:58
У Маріуполь і район Росія стягнула 30 тисяч окупантів – радник мера
02:25
Підрив підлітків на "пелюстці" в Ізюмі: у міськраді уточнили деталі та кількість потерпілих
01:45
фото, відеоУ Бєлгородській області РФ – пожежа на заводі
00:45
У Норвегії хочуть продовжити допити екскомандира "Вагнера"
23:44
відеоДжонсон у США обговорює допомогу Україні
23:29
інфографікаЯк українські заклади харчування виконують закон про заборону куріння: дані моніторингу
Усі новини...