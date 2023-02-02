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Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 07:39
Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла
Фото ДСНС

Кількість жертв російського удару по житловому будинку у м. Краматорськ Донецької області зросла до трьох.

Джерело: ДСНС у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, Нацполіція у Telegram 

Дослівно ДСНС: "Станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)". 

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Фото ДСНС 

Деталі: За даними поліції, попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди.

Голова ОВА повідомив, що за добу 1 лютого росіяни поранили 22 людини в Донецькій області: з них 3 – у Бахмуті, 2 – у Часовому Яру.

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Теми: КраматорськвійнажертвиДонецька область
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