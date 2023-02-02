Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла
Четвер, 2 лютого 2023, 07:39
Кількість жертв російського удару по житловому будинку у м. Краматорськ Донецької області зросла до трьох.
Джерело: ДСНС у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, Нацполіція у Telegram
Дослівно ДСНС: "Станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)".
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Деталі: За даними поліції, попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди.
Голова ОВА повідомив, що за добу 1 лютого росіяни поранили 22 людини в Донецькій області: з них 3 – у Бахмуті, 2 – у Часовому Яру.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 лютого у росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках м. Краматорськ. Один будинок фактично зруйнований повністю. Під завалами були люди.
- Раніше повідомлялося про 2 загиблих.