Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров боїться, що далекобійна зброя вдарить по Росії: каже, треба "відсунути" ЗСУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 лютого 2023, 11:10
Сергій Лавров, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про необхідність "відсунути" подалі українські війська, щоб далекобійна зброя, яку постачатиме Захід, не дістала території Росії.

Джерело: інтерв'ю Лаврова російським пропагандистським ЗМІ

Пряма мова Лаврова: "Якщо зараз ми прагнемо відсунути артилерію українських збройних сил на таку відстань, яка не буде створювати загрозу для наших територій, то що більш далекобійна зброя постачається київському режиму, то далі потрібно буде її відсувати від територій, які є нашою країною".

Деталі: При цьому очільник російського зовнішньополітичного відомства поскаржився на те, що президента Володимир Зеленського ніхто не "осмикнув", коли він заявляв, що не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії і з ким йому розмовляти.

З цього Лавров робить висновок, що президент України відчуває себе "несамостійною" фігурою, а також тим, ким "маніпулюють".

Крім того, очільник МЗС РФ назвав "брехнею" твердження про те, що Росія відмовляється від переговорів.

Також Лавров заявив, що проти Росії сьогодні воює весь блок НАТО. "Так, ми бачимо, як проти нас воює все НАТО, і тут якісь розмови і заклинання про те, що "ми не воюємо, а тільки озброюємо", - це смішно", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 28 січня Зеленський вчергове закликав партнерів надати Україні далекобійні ракети для захисту від російських обстрілів. За його словами, Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста".
  • 1 лютого видання The Wall Street Journal повідомило, що новий пакет американської військової допомоги Україні, який вперше міститиме далекобійні снаряди, може бути оголошений вже в п’ятницю, 3 лютого.

Теми: ЛавровРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні – повітряна тривога

У Бахмуті загинув волонтер зі США

В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

Турецькі компанії продають РФ американську електроніку, яка потрібна армії ворога – WSJ

Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні

Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС

Усі новини...
Лавров
МЗС Німеччини вибачилося перед африканцями за емодзі з леопардом у твіті про Лаврова
Євреї вимагають, щоб Лавров вибачився за порівняння росіян з жертвами Голокосту
МЗС – Лаврову: Москві доведеться виконувати формулу миру, яку запропонував Зеленський
Останні новини
10:06
фотоВ Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму – СБУ
10:01
"Нарешті можна говорити українською": додому повернули ще 16 дітей, депортованих до РФ і Криму
09:48
Спікер парламенту Молдови про погрози Лаврова: Гнилий шовінізм і серйозна деградація
09:38
Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції
09:22
Парламент Сербії завершив дводенні дебати щодо Косова
09:10
По всій Україні – повітряна тривога
08:48
Гібралтар звинуватив Іспанію в "грубому порушенні суверенітету"
08:31
В Україні ліквідовані ще 720 російських вояк та десятки техніки
07:46
У Бахмуті загинув волонтер зі США
07:24
Росіяни готують евакуацію колаборантів з району на Луганщині – штаб
Усі новини...