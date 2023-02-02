Лавров боїться, що далекобійна зброя вдарить по Росії: каже, треба "відсунути" ЗСУ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про необхідність "відсунути" подалі українські війська, щоб далекобійна зброя, яку постачатиме Захід, не дістала території Росії.

Джерело: інтерв'ю Лаврова російським пропагандистським ЗМІ

Пряма мова Лаврова: "Якщо зараз ми прагнемо відсунути артилерію українських збройних сил на таку відстань, яка не буде створювати загрозу для наших територій, то що більш далекобійна зброя постачається київському режиму, то далі потрібно буде її відсувати від територій, які є нашою країною".

Деталі: При цьому очільник російського зовнішньополітичного відомства поскаржився на те, що президента Володимир Зеленського ніхто не "осмикнув", коли він заявляв, що не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії і з ким йому розмовляти.

З цього Лавров робить висновок, що президент України відчуває себе "несамостійною" фігурою, а також тим, ким "маніпулюють".

Крім того, очільник МЗС РФ назвав "брехнею" твердження про те, що Росія відмовляється від переговорів.

Також Лавров заявив, що проти Росії сьогодні воює весь блок НАТО. "Так, ми бачимо, як проти нас воює все НАТО, і тут якісь розмови і заклинання про те, що "ми не воюємо, а тільки озброюємо", - це смішно", - сказав він.

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